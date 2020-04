Y tú ¿Cuánta basura produces al día? Hagamos connciencia y salvemos al planeta. Lee y comparte esta nota. Vale la pena.

Por: Juan Carlos Benasco

Uno de los fenómenos más importantes que se viven en la República Mexicana, es el acelerado crecimiento urbano al que están expuestos algunos estados y ciudades del país.

Si las tendencias de crecimiento continúan como hasta ahora, dentro de muy poco, en unos 25 años, nuestro modo de vida cambiara radicalmente.

El crecimiento que se sigue experimentando, seguramente nos llevara a vivir en ciudades que demandan servicios, que necesitan adecuados sistemas de reciclaje y que estén preparadas para sobrellevar una población que seguirá incrementándose.

BASURA LA DÍA

Se considera como basura todo desecho que se genera a consecuencia de actividades humanas y que es necesario eliminar.

Todos producimos basura diariamente, en mayor o menor cantidad, sin embargo no todos nos hacemos responsables de nuestros desperdicios.

Cada persona en México genera un kilo de basura diariamente. Esto significa que cada 24 horas en nuestro país se producen 12 mil toneladas de basura; el equivalente a 10 mil automóviles.

Todos los años, cada mexicano produce 344 kilogramos de basura. En total, 36 millones 135 mil toneladas de desechos y la cifra va en aumento.

El 77% de los residuos se recolecta oportunamente y el 50% de éste se dispone de manera segura, el resto, hablamos de 57 mil toneladas diarias de basura en todo el país, quedan abandonadas a cielo abierto en cañadas, caminos, lotes baldíos y cuerpos de agua, así como en tiraderos clandestinos.

En la capital del país se generan 12 mil 500 toneladas diarias de residuos sólidos, 47% provienen de los hogares, 29% del comercio, 15% de los servicios y el restante 9% de los llamados “diversos y controlados”.

La generación de basura es algo que no se puede evitar; es imposible dejar de producir desperdicios, sin embargo existen varias medidas para reducir el problema.

Una de ellas es la prevención, es decir, comprar productos con el mínimo embalaje o con envase ecológico; otra medida es reducir el consumo de productos innecesarios.

DESHACERSE DE LA BASURA

Desde siempre el ser humano ha desechado todo aquello que ya no necesita, tira a la basura un sin número de objetos que ya no son de su utilidad.

El hombre ha encontrado diferentes formas para deshacerse de la basura.

Unos la queman, contaminando así la tierra y el cielo en que vivimos.

En otros lados la basura es depositada en tiraderos al aire libre, basura expuesta y con partículas flotando en el ambiente, convirtiendo a los tiraderos en un foco de infección y enfermedades.

En algunas ciudades de nuestro país existen rellenos sanitarios, huecos hechos en la tierra donde se colocan capas de basura en el suelo y se comprime.

Ningún sistema de recolección será adecuado, mientras sigas tirando basura en la calle, mientras no recicles y sigas generando desperdicios al por mayor.

Datos extraoficiales indican que el 60% de los desperdicios son desechados sin consciencia y una parte de la población no cuenta con métodos de separación. La estadística señala que en nuestro país, los depósitos de basura son insuficientes, por ejemplo, de las 142 ciudades con más de 100 mil habitantes, sólo 18 cuentan con relleno sanitario.

Por su parte, las autoridades han sido rebasadas en materia de recolección, reciclaje y almacenamiento de basura. Equipos obsoletos, terrenos mal aprovechados y falta de inversión, han generado en algunos casos, contaminación irreversible.

No existe en México una cultura en torno a la basura, no se enseña en las escuelas, no se inculca desde pequeños, las consecuencias, las estamos viviendo ahora.

BENEFICIOS DEL RECICLAJE

Debido al crecimiento poblacional y a la expansión de la mancha urbana, en los últimos años, el tratamiento de basura se ha convertido en uno de los principales retos para nuestras autoridades.

En todo el país se producen diariamente alrededor de 100 mil toneladas de basura, siendo el Estado de México y el Distrito Federal los que generan la mayor cantidad.

Para muchos especialistas la solución involucra a toda la sociedad, ya que el mal manejo de residuos afecta directamente el trabajo de los servicios de limpia.

Expertos aseguran que es imposible contar con camiones de basura atendiendo las 24 horas, el costo sería inalcanzable; por ello la necesidad de promover una cultura de limpieza entre toda la comunidad.

Y es que al reciclar una tonelada de papel se salvan 17 Arboles; con el vidrio ahorramos el 32% de la energía que se requiere para hacer un nuevo material y reciclando una lata de aluminio, se disminuye suficiente energía cómo para hacer funcionar un televisor por 3 horas y media.

Imagínate la gama de posibilidades que se abren en beneficio del medio ambiente, el fenómeno de la basura puede ser controlable siempre y cuando todos trabajemos en conjunto.

La mejor forma de solucionar el problema de la basura está en nosotros, en un cambio de mentalidad, en el que nos acostumbremos a reutilizar materiales como papel y plástico.

Promovamos la separación de la basura y el reciclaje

Eduquemos a las nuevas generaciones respecto al manejo que le dan a sus desechos.

A la larga, se verán los resultados