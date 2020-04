¿Cómo cuidar mi salud tras la #ContingenciaAmbiental?

La Comisión Ambiental de la Megapolis (CAMe), ha brindado algunas recomendaciones que hay que tomar en cuenta tras la #ContingenciaAmbiental que varias partes del país está sufriendo.

Sin más aquí te las mostramos a detalle:

• No realices actividades al aire libre.

• Evita la realización de actividades de recreación, cívicas o culturales en centros escolares. En caso de ser posible, permanecer en casa.

• No usar leña o carbón para la cocción de alimentos.

• No usar velas.

• No fumar.

• Si tu hogar está cerca a zonas de incendio, coloca toallas húmedas en las áreas por donde el humo pueda introducise (ranuras en puertas y ventanas).

• Acude al médico en caso de sentir molestias o tras haber sido expuesto al humo de los incendios.

• No usar lentes de contacto.

• Uso de cubrebocas de alta eficiencia.

Así que ya lo sabes, sigue estas recomendaciones para mantenerte con salud ante la situación ambiental a la que ahora nos enfrentamos.