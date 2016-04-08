Conoce la fibromalgia en adolescentes
ES UNA ENFERMEDAD CRÓNICA QUE AFECTA ALREDEDOR DEL 4% DE LA POBLACIÓN, DE LA CUAL EL 90% SON MUJERES.
•OCASIONA DOLOR EN MÚLTIPLES LOCALIZACIONES DEL CUERPO Y UN CANSANCIO QUE NO MEJORA CON EL DESCANSO.
•LA FIBROMIALGIA JUVENIL AFECTA DRÁSTICAMENTE LA VIDA DE UN ADOLESCENTE, PROVOCANDO AUSENTISMO ESCOLAR Y RETRAIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES.
•LOS PADRES DEBEN TENER CUIDADO AL DIFERENCIAR LOS DOLORES DEL CRECIMIENTO DE LA FIBROMIALGIA, YA QUE PUEDEN SER CONFUNDIDOS. SI VEN QUE UN NIÑO TIENE DOLOR MUSCULAR CRÓNICO Y DUERME MAL, DEBEN CONSIDERAR SERIAMENTE UNA VALORACIÓN MÉDICA.
LOS SÍNTOMAS HABITUALES DEL PACIENTE CON FIBROMIALGIA:
•RIGIDEZ DE LAS ARTICULACIONES Y MÚSCULOS: MÁS INTENSO EN LAS MAÑANAS.
•COLON IRRITABLE: PUEDE SER ESTREÑIMIENTO O DIARREA Y TRASTORNOS DIGESTIVOS.
•MENSTRUACIÓN DOLOROSA: MENSTRUACIONES INSÓLITAMENTE DOLOROSAS.
•ANSIEDAD Y DEPRESIÓN: ESTA INQUIETUD EMOCIONAL SUELE SER CONSECUENCIA DIRECTA DEL SUFRIMIENTO CAUSADO POR EL DOLOR.
•FALTA DE FUERZA MUSCULAR: SE TIENEN LOS MÚSCULOS DÉBILES.
NOS ACOMPAÑA EL 8 DE ABRIL “CADENA DE AYUDA CONTRA LA FIBROMIALGIA” ES UNA ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO QUE DIFUNDE Y APOYA EL DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PARA EL CONOCIMIENTO Y TRATAMIENTO DE LA FIBROMIALGIA.SE DEDICAN A DIFUNDIR LOS NUEVOS CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS QUE SE DESARROLLAN SOBRE ESTE PADECIMIENTO, CON EL FIN DE FOMENTAR UN BUEN CONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO EN LOS PACIENTES Y FAMILIARES.CUENTAN CON GRUPOS DE APOYO TERAPÉUTICO QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES Y SUS FAMILIARES.