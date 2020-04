¿Conoces la enfermedad del Parkinson?

El Parkinson es una enfermedad neuro degenerativa. No se sabe por qué mueren las neuronas dopaminergicas que proveen del neuro transmisor dopamina.

parkinson

La dopamina tiene muchas funciones; se encarga de la motivación, el control de movimiento, la cognición, la regulación del sueño, el aprendizaje, el manejo de humor, entre otras.

Los síntomas son motores y no motores. Los síntomas motores son aquellos que te afectan de manera física como la lentitud al realizar actividades, el temblor de manos, pies y cabeza, la estabilidad y el equilibrio, la rigidez o espasticidad, la coordinación, etc. Los síntomas no motores son aproximadamente de 50 a 60 según el Dr. Rodrigo Llorens (neurólogo) ; algunos de estos síntomas son la de presión, la apatía o ansiedad, trastornos de sueño, fatiga, confusión, etc.

En el mundo se calculan 40 millones de personas con la enfermedad de Parkinson, el 30% sin diagnosticar.

En la Asociación Mexicana de Parkinson A.C. (AMPAC), orientan a las personas que tienen la enfermedad de Parkinson y a sus familiares sobre todo lo concerniente de la enfermedad, les hacen compañía y promueven el cuidado dando las herramientas para ralentizar el avance de esta enfermedad, se busca informar reciente y profesional para promover el apego a sus tratamientos neurológicos.

Se procura que los terapeutas y cuidadores se familiaricen en el manejo adecuado de pacientes con esta enfermedad para de esta manera tengan una optima calidad de vida.

En AMPAC cuentan con 15 terapeutas por semanas e incentivan a que las actividades sean lúdicas y amables. Para el área de fisioterapia cuentan con yoga, corrección de marcha, tango, baile y mecanoterapia

AMPAC tiene 20 años de existir, y a través de estos se han impartido distintas actividades, apego al tratamiento necesario, buena alimentación y sobre todo el estar de buen humor para que el padecimiento se ralentice.

Si necesitas más información, puedes comunicarte directamente con AMPAC.

Contacto:

http://ampacmexico.com/

ampac.parkinson@gmail.com

52-43-94-36

Avenida EmilianoZapata # 115-4

Colonia PortalesNorte

Delegación BenitoJuárez