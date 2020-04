Si se te dificulta respirar y fumas lee con atención:



La enfermedad obstructiva crónica, EPOC, es una enfermedad progresiva la cual empeora con el tiempo, su principal causa es el hábito de fumar, o también la exposición a largo plazo a otros irritantes de los pulmones como el aire contaminado, los vapores químicos o el polvo.

Más del 80% de los pacientes con EPOC no han sido diagnosticados y por lo tanto no tienen acceso a un tratamiento adecuado por lo que el 95% de los pacientes con cáncer pulmonar llegan en estados tardíos y no son curables.

El factor de riesgo más frecuente es el tabaquismo en personas mayores a los 45 años y se caracteriza por la obstrucción bronquial y destrucción del parénquima pulmonar.

Estos son algunos de los síntomas que el EPOC puede causar:

Tos con grandes cantidades de mucosidad.

Sibilancias (silbidos o chillidos al respirar).

Falta de aliento.

Presión en el pecho.

Dolor de cabeza causado por la tos.

Agotamiento al momento de hablar o caminar.

Para esta situación, existe la Clínica de EPOC del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), la cual es pionera en la identificación y atención de las enfermedades pulmonares, y busca promover la asistencia médica en los pacientes que presentan alguna patología respiratoria.

Dirección: Calzada de Tlalpan 4502, Col. Sección XVL, Del. Tlalpan.

Teléfono: 54871742

Página web: www. iner.salud.gob.mx