¿Cómo hacer una denuncia ante la fiscalía?

Ante la pandemia mucha gente se pregunta si la Fiscalía está Abierta y de no ser así ¿cómo levantar una denuncia de manera no presencial? Ya sea que no puedas ir físicamente o te es más cómodo hacerlo a la distancia, en primera lugar se debe tener a la mano la mayor cantidad de datos posibles para dar a quien nos tome la denuncia o cuando la describamos, ya que esto permitirá mayor eficacia en el proceso de investigación.

Para presentarla lo puedes hacer en el Centro de Denuncia Ciudadana CEDAC, el cual está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, ya sea a los teléfonos 800-00-85-400 ó 088 o al correo electrónico atencionfgr@fgr.org.mx por medio del formulario web. El CEDAC es un medio para fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y las diferentes unidades administrativas que conforman la Fiscalía General de la República (FGR) en donde se atiende los delitos tales como secuestro, narcotráfico, violencia de género, explotación sexual infantil, falsificación, tráfico de armas u órganos, desaparición forzada de personas, delitos que atenten contra los derechos de autor, abuso de autoridad, discriminación, trata de personas, secuestro, abuso u hostigamiento sexual donde se encuentren relacionadas personas del servicio público, delitos contra la propiedad industrial, delitos ambientales, cohecho, peculado, daños a las vías públicas, falsificación de documentos, robo de hidrocarburos, falsificación o alteración de la moneda, delitos cometidos por servidores públicos en contra de la administración de justicia, tráfico de órganos, delitos en donde se encuentre vinculada la delincuencia organizada, tráfico de armas y más.

También puedes hacerlo por medio de la página de denuncia digital https://denunciadigital.cdmx.gob.mx/ donde tendrás dos opciones para hacerla, ya sea de manera presencial o en línea, si es presencial se te mostrará un mapa donde podrás ver las diversas ubicaciones de las agencias del Ministerio Público para que puedas acudir, por otro lado si tu denuncia es de manera digital, tienes que ingresar con una cuenta de LLAVE CDMX la cual es el acceso a todas las plataformas digitales del Gobierno de la CDMX para realizar trámites y servicios de forma digital, donde tendrás que tener un usuario y contraseña para poder entrar a seguir paso por paso tu denuncia.

Para levantar una denuncia en el Estado de México puedes hablar por medio del teléfono 800 7028 770 y por medio del Sistema de Denuncia Vía Internet (SIDEVIT), en el sitio web http://fgjem.edomex.gob.mx/pre-denuncia-en-linea. En la página se aclara que se podrán recibir las denuncias de delitos considerados no graves a través del Centro de Atención Telefónica en el 800 7028 770, y por medio del Sistema de Denuncia Vía Internet (SIDEVIT), en el sitio web http://fgjem.edomex.gob.mx/pre-denuncia-en-linea

También se tiene la opción de enviar un correo electrónico a cerotolerancia@edomex.gob.mx y en la aplicación móvil “FGJEdomex”, misma que puede ser descargada sin costo alguno en Play Store.

Cabe mencionar que al tratarse de delitos menores, las denuncias que sean atendidas por esta vía no requieren una ratificación, según lo indica la página de Edomex.



Por último una duda muy común después de realizar el proceso es ¿Cómo sé que mi denuncia procedió?, ya que una vez recibida, el personal de la Coordinación General de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa canalizará las denuncias o quejas recibidas, en un lapso no mayor a 24 horas después de haberse hecho la misma, a los titulares de las Coordinaciones Fiscalías Regionales o Especializadas competentes para su atención procedente.