Extranormal | Una batalla contra la oscuridad que nunca terminará

Desde hace 17 años nos hemos dedicado a conocer lo que sucede en lugares abandonados, casos de familias que sufren de eventos que no son normales, territorios siniestros que muchos no se atreven a descubrir. Nosotros nunca hemos estado exentos de sufrir los mismos ataques. Hoy por hoy, existen muchos especialistas e investigadores que han dejado una huella imborrable en este proyecto a lo largo de esta trayectoria. este proyecto pasó de ser un programa de entretenimiento, a aportar un servicio espiritual para las miles de familias y lugares que hemos conocido; de ser curiosos en temas que no tienen explicación, a convertirnos en guerreros incansables defendiendo la luz. La oscuridad nos alcanza a todos pero NUNCA bajaremos la guardia, y esta investigación es el claro ejemplo.