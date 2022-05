Filtran supuesto VIDEO íntimo del cantante Sebastián Yatra.

Sebastián Yatra ha estado en boca de todos en los últimos días después de que fuera filtrado un video íntimo en el que supuestamente aparece el intérprete de la “Pareja del año”. Mientras unos aseguran que es él, otros tantos opinan que se trata de un joven cuyo parecido al cantautor es impresionante, por ello, el colombiano se pronunció al respecto para despejar cualquier tipo de rumor.

Sebastian Yatra nos habla sobre su música y lo que le inspira.

El cantante colombiano que cuenta con más de 30 millones de seguidores en Instagram ha sido asediado por sus fans, quienes le han preguntado si es él el que aparece en el video con contenido sexual que fue filtrado en los últimos días, pues el pelo alborotado, la barba, nariz pronunciada y músculos bien definidos hacen pensar a sus seguidores que efectivamente es él.

Te puede interesar: Platicamos con Sebastián Yatra previo a su presentación en los Oscar.

Sebastián Yatra aclara polémica

A través de sus historias de Instagram, Sebastián Yatra rompió el silencio respecto al video y de paso lanzó algunos chistes, finalmente declaró que no es él el que aparece en video filtrado en redes sociales.

“Acabo de ver un video ‘nopor’ de un man idéntico a mí, quería contarles”, declaró el intérprete de temas como “Tacones rojos” y “Dos oruguitas” en una de sus historias de Instagram, mientras se reía con dos de sus amigos sobre los rumores que surgieron en torno a él.

Ya te vio el mismísimo Sebastián pic.twitter.com/MfW66TVTmm — Jacob Minneck (@DyloDylon) April 30, 2022

Sebastián Yatra también añadió: “¿Por qué hay un video porno de un tipo idéntico de mí?”, pero lo más curioso fue cuando sus dos amigos le dijeron que no hablara más del tema. “No subas eso, ¿qué necesidad?”, le argumentaron sus amigos.

Posteriormente, los internautas comentaron al respecto. Algunos confirmaron las palabras de Yatra, señalando que ya habían visto el video a detalle y que, efectivamente, se trata de una persona muy parecida a él. “Confirmado, ya lo vi. Pero no es él, se parece bastante, pero no es”, “Tiene parecido a Sebas, pero de lejos se ve que no es él”, “¿Idéntico? ¿Cómo será, dónde puedo ver el video?, es para una tarea”, se lee en algunos comentarios de Instagram.