FOTOS: Gaby Crassus, una mujer talentosa y toda una guerrera.

En muy poco tiempo, Gaby Crassus ha pasado por pruebas muy difíciles, una de ellas fue decirle a sus hijos que su papá había fallecido.

Gabriela Crassus Paoli nació en Caracas, Venezuela, el 14 de septiembre de 1982; estudió comunicación social.

Su primera aparición en la televisión fue participando en una telenovela, posteriormente estuvo como practicante en un diario de Venezuela donde cubría la sección de política, pero al no gustarle, decidió pasarse a la sección de deportes.

Tiempo después de colaborar en el periódico, decidió mudarse a México donde tuvo la oportunidad de participar en un casting y posteriormente ser contratada por Azteca América.

Una de las grandes oportunidades laborales en la vida de Gaby Crassus llegó cuando fue invitada a conducir Al Extremo.

Después de 4 años de noviazgo con el actor Rodrigo Mejía deciden casarse el 25 de noviembre del 2012 en el estado de Morelos, con quien tuvo 2 hermosos hijos.

Gaby Crassus en tan poco tiempo ha tenido duros golpes, el 10 de noviembre del 2020 anunció a sus seguidores por medio de Instagram el descenso de su mamá. En la publicación que hizo Gaby, expresaba el dolor que sentía al saber que su mamá ya no estaría con ella, pero también escribió que nunca se iba a olvidar de ella y que siempre la llevaría en su corazón.

Al iniciar el 2021 el papá de su esposo, Salvador Mejía, falleció después de que se contagiara de Covid-19; 11 días más tarde el golpe más duro llegó a su vida, su esposo Rodrigo Mejía murió en un hospital de Mérida por complicaciones derivadas del Covid-19.

En una publicación de Gaby Crassus se podían leer palabras desgarradoras: “Me niego a aceptar que nunca más me verás así, que no me vas a abrazar, que no te voy a ver más esa sonrisa hermosa que iluminaba todo lugar al que entrabas… Amor de mi vida por qué te fuiste tan pronto?”.

Al día siguiente de que su esposo falleciera, les dio la noticia a sus hijos ella misma, no quería que se enteraran escuchándola de otras personas. Ellos son su mayor motor para seguir adelante y demostrárles que la vida es hermosa y vale la pena vivirla.

Tras una larga ausencia de los foros televisivos, Gaby regresó a la familia de Al Extremo donde todos sus compañeros la recibieron con mucho amor, brindándole el apoyo incondicional y aplaudiendo la admiración que le tienen después de pasar un duro golpe emocional y no dejarse vencer.

Gaby Crassus agradeció a TV Azteca el apoyo incondicional que le han brindado después de la pérdida de su esposo. Ahora te sorprenderá con un nuevo proyecto televisivo llamado “Héroes Salvadores”, en donde conocerás historias de personas que han pasado por malos momentos.

Crassus está muy contenta de formar parte de este nuevo proyecto que será un nuevo paso en su vida profesional.

¡Te deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo proyecto y que sigas luchando como hasta ahora!