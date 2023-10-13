Autenticando...
  • Cerrar Sesión
a mas nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Huérfanas | Capítulo 25 | Nana le pide a Rodrigo que olvide a Aralia

Las decisiones de Rodrigo no tienen nada feliz a Nana y ella le pide que cambie sus decisiones respecto al trabajo y al amor.

Por: Vanesa Olmos

Nana no está de acuerdo con que Rodrigo trabaje en la empresa de Lourdes, pero él se aferra a seguir ahí porque es una gran oportunidad de ayudarla con su tratamiento para su enfermedad, también le pide que se olvide de Aralia y se case con Yesmin. Fabricio busca a Aralia, sin embargo, ella lo rechaza porque está enfocada en su trabajo y además está enamorada de Rodrigo.

¡Disfruta los capítulos completos de Huérfanas!

Tags relacionados
Novelas mexicanas completas
Novelas

Más de a más +