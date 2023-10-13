Huérfanas | Capítulo 25 | Nana le pide a Rodrigo que olvide a Aralia

Nana no está de acuerdo con que Rodrigo trabaje en la empresa de Lourdes, pero él se aferra a seguir ahí porque es una gran oportunidad de ayudarla con su tratamiento para su enfermedad, también le pide que se olvide de Aralia y se case con Yesmin. Fabricio busca a Aralia, sin embargo, ella lo rechaza porque está enfocada en su trabajo y además está enamorada de Rodrigo.

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