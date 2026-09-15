“Yo voy a decidir a quién poner dónde": Pascal toma FIRME desición como Capataz de La Granja VIP sobre los roles de los Granjeros
Pascal ha decidido como será el rol de algunos Granjeros dentro del reality y que actividades llevarán a cabo aunque a algunos no les parezca.
Durante la segunda semana de La Granja VIP Pascal ha decidido que algunos roles de los Granjeros se deben intercambiar ya que quienes han trabajado afuera ahora deberán estar adentro; y viceversa, aunque recibió peticiones ya que “La Bebeshita” quiere seguir estando con los puerquitos y no descuidarlos. El ahora Capataz dijo que hace esto porque todos deben pasar por todas las actividades de La Granja.