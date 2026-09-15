¡Operativo 24 hrs. del 15 al 20 de septiembre por fiestas patrias! Todo sobre el desfile y el grito explicado Con Peras y Manzanas

¿A qué hora dan el grito en el zócalo? ¿Cómo llegar al zócalo? Todo está listo para el tradicional grito de independencia en el zócalo capitalino y aquí está la información que necesitas conocer sobre las fiestas patrias 2026. ¿Qué calles están cerradas por el grito en el zócalo? ¿Qué estaciones del metro están cerca del zócalo? ¿Cuándo y a qué hora es el desfile en el zócalo?

¡Ojo a los objetos prohibidos para el grito y el desfile y lo que debes saber del transporte público y el operativo 24 hrs. hasta el 20 de septiembre! Todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda.