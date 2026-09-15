¡Los Ángeles Azules Square! Así bautizaron una importante intersección en California

Los Ángeles Azules siguen dejando huella y ahora pueden presumir que una intersección en Los Ángeles, California, fue bautizada como ‘Los Ángeles Azules Square’, en reconocimiento a su trayectoria musical y a su legado dentro de la cultura latina. Como parte de la ceremonia, los integrantes de Los Ángeles Azules dejaron grabadas las huellas de sus manos en la famosa Plaza Del Valle. ¡Aquí los detalles!