Octavio encuentra a su doble y decide jugar con fuego. | Rutas de la Vida: “Duplicidad”

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Este lunes se llevó a cabo el primer Juego del Capataz de La Granja VIP Segunda temporada. No te pierdas detalle de la competencia y descubre quién ganó.
Los Granjeros han sufrido la falta de agua. Ahora, por fin, Adal Ramones les dice cómo conseguirla. Lo malo es que no será nada fácil, ¿cumplirán con la misión?
Adal Ramones sorprendió hoy durante La Gala de La Granja VIP a los Peones con nuevas reglas y prohibiciones. Por si fuera poco, los exhibió cometiendo faltas.