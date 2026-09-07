OFICIAL; Mónica Escobedo e Ivonne Montero se convierten en finalistas para competir por el puesto del Capataz de La Granja VIP Segunda Temporada

Es oficial, luego de enfrentarse en un reto las Granjeras Azalia Ojeda, Niurka Marcos, Abigail Pak “La Coreañera”, Mónica Escobedo, Ivonne Montero, Natalia Alcocer, Kenny Avilés y Malekyk González el cual consistía en ingresar cierta cantidad de maíz en una báscula con el tiempo contrareloj, Mónica Escobedo e Ivonne Montero se coronaron como las finalistas y ahora deberán enfrentarse contra Kunno y Julio Camejo para competir por el puesto de Capataz, de la primera semana de La Granja VIP.