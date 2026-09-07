¿Realmente es posible tener amigos con derechos sin mezclar sentimientos? ¡La sexóloga reveló los mitos y las realidades!
¿Es posible tener encuentros sexuales con amistades sin tener una relación sentimental? La sexóloga Mónica Zarazúa compartió las ‘reglas básicas’ de estas dinámicas.
¿Es posible el contacto físico con un desconocidos sin clavarse? ¿Podemos tener amigos con derechos? La sexóloga Mónica Zarazúa nos acompañó para esclarecer todas las dudas sobre los encuentros amorosos con amigos o amigas sin mantener una relación sentimental. ¿Realmente es posible? ¿Los amigos con derechos son relaciones libres? ¡Toma nota y comparte!