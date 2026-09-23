Mateo conoce a una chica en el Turibús que podría ser el amor de su vida. | Rutas de la Vida: “El camino a tu corazón”

Mateo espera a Lana para una cita, pero su retraso lo lleva a conocer a una chica en el Turibús, quien podría ser el amor de su vida. No te pierdas el capítulo completo de “El camino a tu corazón” de Rutas de la Vida.

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