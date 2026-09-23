Mateo conoce a una chica en el Turibús que podría ser el amor de su vida. | Rutas de la Vida: “El camino a tu corazón”

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¡Los últimos Granjeros en pasar! Ahora es turno de Manelyk, Mónica, Azalia y Pablo para escoger a sus nominados de La Granja VIP´; esto fue lo que pasó
Oso quiere terminar su partida de damas chinas, pero Masha anda de traviesa. Oso decide dejarla sola en su casa y Masha prepara una avena explosiva.
Bingo ha decidido aprender a pararse de manos y ¡lo logró!, pero nadie la vio, pues, al parecer, todos están muy ocupados con sus cosas. ¿Qué hará Bingo?