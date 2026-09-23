¡Más nominaciones! Manelyk, Mónica, Azalia y Pablo dan sus comentarios al Granjero que seleccionaron en La Granja VIP
¡Los últimos Granjeros en pasar! Ahora es turno de Manelyk, Mónica, Azalia y Pablo para escoger a sus nominados de La Granja VIP´; esto fue lo que pasó
¡La última y nos vamos! Al final Manelyk, Azalia, Mónica y Pablo seleccionan a los nominados, seleccionando a los Granjeros y explicando la razón de su decisión, fuertes comentarios se dieron a conocer por cada uno de ellos frente a todos en La Granja VIP.