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¡Más nominaciones! Manelyk, Mónica, Azalia y Pablo dan sus comentarios al Granjero que seleccionaron en La Granja VIP

¡Los últimos Granjeros en pasar! Ahora es turno de Manelyk, Mónica, Azalia y Pablo para escoger a sus nominados de La Granja VIP´; esto fue lo que pasó

¡La última y nos vamos! Al final Manelyk, Azalia, Mónica y Pablo seleccionan a los nominados, seleccionando a los Granjeros y explicando la razón de su decisión, fuertes comentarios se dieron a conocer por cada uno de ellos frente a todos en La Granja VIP.

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