Un momento de supuesta “diversión” terminó en pesadilla. | Rutas de la Vida: “El susto de mi vida”

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Es la primera vez de Bluey en el cine y le preocupa que la película sea demasiado terrorífica. Con ayuda de papá y Bingo, se arma de valor y disfruta la película.
La Gala de La Granja VIP estuvo llena de emociones, malentendidos, bromas de mal gusto, momentos agradables y bastante adorables. ¡No te pierdas ni un segundo!
El romance está en el aire y Manelyk y Julio cuidarán juntos de Esther, la yegua embarazada de La Granja VIP. Muchos especulan lo especial que podría ser la noche.