Dormirse en el microbús puso en jaque el futuro laboral de Marcela. | Rutas de la Vida: “Más allá de mi parada”

Marcela tenía la cita de trabajo de su vida, pero un descuido en el microbús la hizo quedarse dormida y todo se fue por la borda. No te pierdas el capítulo completo de “Más allá de mi parada” de Rutas de la Vida.

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