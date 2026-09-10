Dormirse en el microbús puso en jaque el futuro laboral de Marcela. | Rutas de la Vida: “Más allá de mi parada”

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¡Te lucirás en la noche mexicana! Rahmar nos compartió la receta para preparar unos deliciosos pambazos, el platillo que no puede faltar estas fiestas patrias.
Además de compartir cómo festejó el cumpleaños 88 de su madre, Chantal Andere reflexionó sobre el futuro de sus hijos y su exposición en redes sociales.
Luego de los rumores de distanciamiento con su hijo Leandro, Michelle Vieth alzó la voz y dejó clara su postura sobre el acompañamiento a sus hijos.