¡Así reaccionó Paty Cantú a los cuestionamientos por la polémica de Mon Laferte!
Además de contar su experiencia como telonera de Sam Smith, Patu Cantú fue cuestionada sobre la reciente polémica que sucedió entre Mon Laferte y un fan.
Paty Cantú evadió los cuestionamientos de la prensa sobre la reciente polémica que protagonizó Mon Laferte en el aeropuerto de la CDMX con un fan, a quien supuestamente, la cantante chilena habría tratado mal por no saberse sus canciones. Alejada de la controversia, la cantante celebró el éxito de Carín León en Las Vegas y lo considera un ejemplo para todos los que se atreven a soñar en grande. ¡Ojo a lo que compartió sobre su experiencia como telonera de Sam Smith!