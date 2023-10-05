Todo por Amor | Capítulo 74 | La venganza de Ramiro
Martha le llamó a Carmen muy asustada, pues cree que mató a Ramiro cuando se defendió. Ramiro está delicado y ahora la libertad de Martha peligra.
Por la negligencia de Regina, Martha se encontró con Ramiro y tuvo que defenderse, pero las cosas se salieron de control y llegó la policía. Martha tendrá que estar detenida, pues Ramiro está delicado. Sergio y María están platicando para darse una oportunidad, mientras que Mina tiene un nuevo cliente, pero que ya conoce.
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