Todo por Amor | Capítulo 74 | La venganza de Ramiro

Por la negligencia de Regina, Martha se encontró con Ramiro y tuvo que defenderse, pero las cosas se salieron de control y llegó la policía. Martha tendrá que estar detenida, pues Ramiro está delicado. Sergio y María están platicando para darse una oportunidad, mientras que Mina tiene un nuevo cliente, pero que ya conoce.

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