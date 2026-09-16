¡Revive con unas deliciosas flautas ahogadas en salsa de xoconostle! El platillo ideal para la ‘cruda realidad’ de las fiestas patrias
Rahmar nos compartió los ingredientes y su receta paso a paso de flautas ahogadas en salsa de xoconostle, el platillo ideal para ‘levantar muertos’.
¡Quedarás bien con los más desvelados de tu casa! Nada como ‘curar la cruda realidad’ de las fiestas patrias con un platillo delicioso y sencillo: flautas ahogadas en salsa de xoconostle. ¡Toma nota de los ingredientes y la receta paso a paso!