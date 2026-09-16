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"¡Es una bendición ser parte de México!”, Emir Pabón comparte su orgullo mexicano

Emir Pabón reflexionó sobre México, el país que lo vio nacer y donde su familia ha logrado consolidar una importante carrera musical. ¡Aquí los detalles!

Emir Pabón se siente orgulloso de México, el país que lo vio nacer y donde ha construido una exitosa carrera con el Grupo Cañaveral; así lo compartió en exclusiva para VLA. Aseguró que aunque su padre nació en otro país, los Pabón eligieron México para nacer, pues han sentido un fuerte cobijo.

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