Con Peras y Manzanas: el caso de Claudia Tacoronte, la estudiante española de la UAEM que fue asesinada
Lo que debes saber sobre el caso de Claudia Tacoronte, la estudiante española de intercambio en la UAEM, que falleció tras un presunto intento de asalto; Con Peras y Manzanas.
Sergio Sepúlveda explica Con Peras y Manzanas el caso de Claudia Tacoronte, la estudiante española de la Universidad de Granada que se incorporó de intercambio a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y que falleció tras un presunto intento de asalto. Aquí los lamentables detalles.