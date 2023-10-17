Todo por Amor | Capítulo 82 | Grandes sacrificios por la familia
Carmen les cuenta a sus amigas sobre el dolor que vive por sentirse como una mala madre, a pesar de pensar que piensa que hizo lo mejor como madre y esposa.
Mina decide pagar la hipoteca de su padre, aunque él le pidió que no se vuelva a acercar a sus hermanos, pero ella quiere apoyarlo. La familia le informa a Sergio sobre la situación de Mina, pero él y Francisco se aferran a no aceptarla porque se sienten decepcionados de ella. Carmen les confirma que va a ayudar a su hija y pide que la familia se mantenga unida.
¡Ve aquí los capítulos completos de Todo por Amor!