¡Renueva tu energía y prepárate para recibir abundancia en el equinoccio de otoño! Helios Herrera
¡Aprende a agradecer! Helios Herrera nos acompañó para compartirnos tips y consejos para atraer la abundancia y renovar la energía en este equinoccio de otoño.
El equinoccio de otoño llega esta tarde y con él, una nueva oportunidad para renovar la energía y atraer abundancia, alegría y más. Para ello, Helios Herrera, líder en transformación personal, nos acompañó para explicarnos la importancia de ser agradecidos y qué tiene que ver con el equinoccio de otoño.