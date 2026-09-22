¡Exclusiva! ¿Es falso el testamento de Julián Figueroa? El abogado de Maribel Guardia lo aclara

Ante la versión de que un peritaje determinó que el testamento de Julián Figueroa es falso, tal como su viuda Imelda Tuñón lo argumentó, Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia, reveló en exclusiva si la noticia es verdadera o falsa. El abogado reiteró que la actriz sólo quiere convivir con su nieto, con quien no tiene contacto desde hace más de un año, y reveló que pedirán evaluar la salud mental de José Julián.