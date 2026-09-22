¡Exclusiva! Así celebró Ingrid Martz su cumpleaños en el estreno de Amiga... Date Cuenta!!!

Ingrid Martz celebró su cumpleaños trabajando, en pleno escenario, junto a sus compañeros de la obra Amiga... Date Cuenta!!! Al termino de la función de estreno, la sorprendimos con flores y nos contó del emotivo regalo que recibió de su hija Martina. ¿Ya se acostumbró al sistema de convivencia que tiene con su hija los fines de semana? Esto contó Ingrid Martz.