Todo sobre Benedict Cumberbatch y sus hechizos en el cine.

El actor británico de cine, teatro y televisión, se ganó un lugar muy especial en nuestro ser, gracias a su interpretación de Dr. Strange el Hechicero Supremo y aquí te contamos todo sobre él.

Benedict Cumberbatch es un actor británico, hijo del también actor Timothy Carlton Cumberbatch y de la también actriz Wanda Ventham (El Capitán Kronos). Su primera película en la gran pantalla fue Matar A Un Rey (2003), cinta ambientada en el siglo XVII con Tim Roth en el reparto (El Increíble Hulk).

Pero vamos a lo importante, a lo mero bueno, 7 datos curiosos sobre este Avenger mágico.

Fan #1

En varias entrevistas ha confesado que es fan pero fan de Robert Downey Jr., con quien compartió set de rodaje en “Avengers”. Y aunque no en la misma película los dos hicieron el papel de Sherlock Holmes (Primero Robert en el 2009 y un año después Benedict).

Más que un maestro de las artes místicas.

Antes de entrar de lleno al ámbito de la actuación e ingresar a la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Manchester, Ben se tomó un tiempo y viajó al Tibet, para enseñar inglés en un monasterio.

Benedict y Los Simpson

De una forma casual o más bien accidental, participó dos veces en esta amarilla serie, prestando su voz. Él se encontraba en los estudios Fox y lo invitaron a participar aprovechando su visita, interpretó al Primer Ministro del Reino Unido y de la saga de Harry Potter, interpretó a la versión amarilla de Severus Snape.

En Sacerdote muy especial

Durante su estancia en Ibiza en el 2013, Benedict Cumberbatch acabó oficiando una boda gay en la isla balear. De una forma divertida y romántica le hicieron la petición y el quedó muy emocionado, en algunas entrevistas ha bromeado con esta anécdota diciendo que sería su segunda profesión.

La pasión por los deportes extremos

La lista de grandes hobbies del actor es bastante extrema, deportes como paracaidismo, snowboarding y buceo, son sus favoritos. Tal vez por eso el Dr. Strange es tan valiente por el espíritu aventurero que lleva por dentro.

Rodajes peligrosos

Durante el rodaje de la miniserie To The Ends Of The Earth en Sudáfrica, mientras iban en la carretera con sus compañeros de trabajo, se les reventó una llanta, todavía no terminaban de arreglarla cuando aparecieron 6 individuos que los ataron y los metieron en una furgoneta. Benedict logró convencerlos de que los soltaran, ya que supuestamente él sufría de ataques cardíacos y necesitaba su medicamento, por suerte le hicieron caso y ahora es una anécdota de terror.

Ojos coloridos

Una curiosidad del actor, es que padece de heterocromía del iris, condición en la que la parte coloreada del ojo (iris) presenta más de un color y suele ser por genética. ¿Lo habías notado?

Sin duda, por este tipo de anécdotas y bromas del actor, es considerado uno de los favoritos no sólo del Universo Cinematográfico de Marvel, sino de la industria del cine.

