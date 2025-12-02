ACLAMADA luchadora de la WWE podría unirse a una de las películas MÁS FAMOSAS DE TERROR

Rhea Ripley parece estar en el ojo del director de una de las películas más esperadas del 2026, y sí es de terror. Es que después de la Survivor Series: War Games 2025, un usuario de redes sociales decidió hacer un comentario donde hacía una amable petición para que la luchadora de la WWE formara parte de Terrifier 4, algo que rápidamente se hizo viral después de que el creador de Terrifier, Damien Leone, le respondiera que "no era necesario".

Esta respuesta RÁPIDAMENTE desató los rumores de que la luchadora y TAL VEZ próxima actriz estaría apareciendo en la siguiente entrega de Art The Clown, sin embargo no se tienen más detalles sobre si la conocida "Mami" será parte del reparto principal o aparecería simplemente como un cameo más.

Las especulaciones surgieron gracias a que el pasado sábado 29 de noviembre, cuando se llevó a cabo las Survivor Series: War Games 2025, Rhea Ripley apareció ante el ring con una mascarilla que hacía CLARA referencia a Art, algo que conmocionó a todos sus seguidores y a los fanáticos de estas películas de slasher.

¿Por qué Rhea Ripley usa careta?

Rhea Ripley participó en un evento de la WWE que se llevó a cabo en Japón, la WWE Fatal 4-Way terminó con Rhea Ripley sufriendo una fractura de su nariz. Después de tomarse un tiempo de receso la luchadora regresó al ring en un esperado comeback, sin embargo, había algo distinto en ella: portaba una careta o mascarilla, esta a manera de protección.

No se sabe cuánto tiempo va a estar portándola, pues las indicaciones que debe seguir se limitan a decir que debe recuperarse por completo de su fractura, y debido al ámbito en el que se desempeña debe tener mucho más cuidado. Afortunadamente Rhea Ripley ha sabido utilizar caretas que van fuera de lo común, adecuándolas a su estilo gótico que hacen alusión a otro de sus apodos: La Pesadilla.

¿Cuándo se estrena Terrifier 4 y de qué se va a tratar?

Terrifier 4 fue confirmada poco tiempo antes del estreno de la tercera película de Art. Sin embargo y hasta la fecha no contamos con ninguna fecha para el estreno de esta nueva entrega, solo se conoce que está previsto que llegue a la pantalla grande alrededor de octubre de 2026.

Tampoco contamos con una sinopsis oficial de lo que podremos ver en Terrifier 4, sin embargo Damien Leone ya ha dado algunas pistas que podrían sugerir que esta cuarta película comience con el cierre de la historia del payaso asesino.