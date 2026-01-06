¡Le dicen ADIÓS a Marvel! Estos son los actores que se unirán a The Batman 2

A través de Variety salió nueva información respecto a los actores y actrices que se estarían integrando a The Batman 2, la esperada secuela del caballero de la noche interpretado por Robert Pattinson. Y sí todo parece confirmar que dos de los nombres más importantes en diversas entregas del MCU se estarían pasando al DCU: Sebastian Stan y Scarlett Johanson.

Según lo que informa el medio internacional, Sebastian Stan se encontraría ya en conversaciones para unirse a esta secuela, sin embargo no se cuentan con detalles de qué personaje podría interpretar, ni si será un villano o un aliado de Batman. Por otro lado Scarlett Johanson parece ya estar confirmada con su aparición en la película. Recordemos que ambos actores interpretaron un rol importante dentro del MCU, uno siendo el Soldado de Invierno y otra la Viuda Negra, personajes centrales del universo de Marvel.

¿Qué actores estarán en The Batman 2 y a qué personaje interpretarán?

De acuerdo a la información que poco a poco se ha ido anunciando se espera que veamos a Colin Farrell como el Pinguino; Jeffrey Wright como James Gordon, Andy Serkins como Alfred Pennyworth, y por supuesto Robert Pattinson como Batman/Bruce Wayne.

La triste noticia es que no tendremos de regreso a Zoé Kravitz, ya que la actriz no regresará como Gatúbela en la secuela de The Batman, esto de acuerdo a información filtrada por la misma producción de la película. También se estima que volvamos a ver a Barry Keoghan como el Joker.

¿Cuándo se estrena The Batman 2?

Se espera que The Batman 2 llegue a los cines el 1 de octubre del 2027, por lo que aún nos queda todo este 2026 para seguir recibiendo noticias y actualizaciones respecto a la producción.

La dirección de la película está a cargo, nuevamente, de Matt Reeves, quien deberá superar o al menos igualar las excelentes críticas que recibió por la primera entrega del caballero de la noche: "Ha sido un largo camino, pero estoy increíblemente emocionado. Estoy muy orgulloso del guion que Mattson y yo hicimos", declaró a Variety el pasado septiembre, asegurando lo cuidadosos que han sido al desarrollar toda la estructura para The Batman 2.