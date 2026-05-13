3 claves para ahuyentar alacranes y mantener a la familia libre de riesgos

La primavera 2026 está elevando la temperatura en México y anticipándonos lo que vendrá en el verano. El calor no solo servirá para disfrutar del aire libre, sino que podría ocasionar situaciones indeseadas como la dificultad para dormir o la presencia de insectos peligrosos en casa.

Noticias Michoacán del 12 de mayo 2026

Los alacranes figuran entre los arácnidos más comunes de ver en temporadas de altas temperaturas. Estos se encuentran en búsqueda de alimento y refugio, motivo por el cual ciertos rincones del hogar ofrecen las condiciones ideales para su supervivencia.

¿Por qué aparecen alacranes en casa?

Según especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los alacranes son atraídos por espacios oscuros, húmedos y con poca ventilación, encontrando en las viviendas un hábitat ideal si existen grietas en paredes, cúmulos de escombros o leña cercana.

El médico especialista en toxinas Adolfo de Roodt (Argentina) advierte que el ingreso de los alacranes a las viviendas no es un acto de agresión, sino una consecuencia de la urbanización y el microclima que generamos. “En las ciudades, las redes de cloacas y conductos de electricidad funcionan como verdaderas autopistas donde encuentran temperatura estable y, sobre todo, una oferta inagotable de cucarachas, que son su alimento predilecto”, afirma el experto.

Claves para ahuyentar alacranes

En torno a todo lo señalado anteriormente, resulta necesario saber de qué manera ahuyentar los alacranes de nuestra casa y mantener a nuestra familia segura. Es por eso que la Inteligencia Artificial (Gemini) afirma que lo más efectivo es trabajar sobre el sellado de la vivienda y la eliminación de sus fuentes de alimento. En este punto, comparte 3 claves fundamentales para lograrlo:

Barreras físicas y sellado hermético: Los alacranes suelen ingresar por grietas mínimas o espacios bajo las puertas. Es vital convertir la casa en una "fortaleza" física:



Burletes y mosquiteros: Instala burletes de goma o cepillo en la parte inferior de todas las puertas exteriores. Asegúrate de que las ventanas tengan telas mosquiteras en buen estado.

Rejillas de desagüe: Coloca mallas metálicas de trama fina en todas las rejillas de baños, cocinas y lavaderos. Los alacranes suelen circular por las cañerías buscando humedad.

Sellado de grietas: Utiliza sellador o cemento para tapar orificios en paredes, zócalos o alrededor de las conexiones de gas y agua.

Control de plagas secundarias: El alacrán no se queda donde no tiene qué comer. Su principal fuente de alimento son las cucarachas.



Desinsectación regular: Si logras eliminar la población de cucarachas y grillos de tu hogar, el alacrán perderá interés en el lugar y se retirará.

Higiene profunda: Evita dejar restos de comida y mantén limpios los rincones oscuros detrás de muebles y electrodomésticos, que es donde suelen anidar los insectos de los que se alimentan.

Orden en el perímetro y el interior: El desorden ofrece escondites perfectos (foscuros y frescos) para estos animales.

