Actor de telenovelas reveló su romance con Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela
El actor Fernando Carrillo ha generado un revuelo mediático al hablar abiertamente sobre su noviazgo de tres años con Delcy Rodríguez.
- Carrillo afirmó sin tapujos: “Si todos los amores de mi vida tienen un capítulo, Delcy tiene un tomo completo”, elevando su relación con la funcionaria a un nivel superior al de sus otras parejas famosas.
- El actor reveló que la presión social fue intensa, citando textualmente los comentarios despectivos que recibía de sus amigos y conocidos: "¿Qué haces tú con esa tipa fea después de estar con Catherine Fulop?”, haciendo referencia a la comparación constante con su exesposa, considerada un sex symbol.
- Lejos de avergonzarse, Carrillo defendió la inteligencia y atractivo de Rodríguez, llamándola “una lumbrera” capaz de leerse un libro de 500 páginas en una noche y describiéndola como una persona “noble y protectora”.