FOTOS | Quiénes han sido todas las novias de Travis Kelce antes de Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron oficialmente su compromiso tras varios años de relación, consolidando así un romance que ha capturado la atención del mundo del espectáculo y del deporte. La pareja decidió dar este importante paso como símbolo de la solidez y madurez de su vínculo, sellando su historia de amor en un momento de gran plenitud personal y profesional.

Sin embargo, antes de iniciar su relación con la cantante —que está por lanzar su nuevo álbum ‘The Life of a Showgirl'—, el destacado jugador de futbol americano estadounidense ya había protagonizado romances que ocuparon portadas de revistas del corazón, convirtiéndolo en una figura seguida no solo por sus logros deportivos, sino también por su vida sentimental. ¿Qué mujeres pasaron por su vida?

1. Maya Benberry (2016)

Travis Kelce conoció a Maya Benberry durante el reality show Catching Kelce, un programa de citas en el que ella resultó ganadora. Tal como menciona The Sun, la conexión entre ambos fue inmediata, y después del programa comenzaron a salir.

La relación fue intensa pero breve, durando apenas unos meses. Durante ese tiempo, Maya se convirtió en el centro de atención de los medios, ya que su romance con el jugador de la NFL generaba titulares en las revistas de espectáculos.

Sin embargo, la relación terminó a finales de 2016, marcada por acusaciones de infidelidad que provocaron cierto escándalo mediático, aunque fuentes cercanas a Kelce negaron estos rumores.

2. Kayla Nicole (2017‑2022)

Tras su ruptura con Maya, Travis inició un vínculo más estable con la modelo y presentadora deportiva Kayla Nicole, a partir de 2017. La pareja tuvo un romance intermitente, caracterizado por altibajos mediáticos y varias reconciliaciones.

Tal como indica Woman´s Day, se hicieron visibles en eventos públicos, alfombras rojas y partidos de la NFL, consolidando una relación que llamó la atención del público y de la prensa del corazón. A pesar de su aparente estabilidad, la relación atravesó momentos difíciles, incluyendo rumores de infidelidad que Kelce desmintió.

Finalmente, después de varios años de idas y vueltas, se separaron de manera definitiva en mayo de 2022, poniendo fin a uno de los vínculos más duraderos y conocidos del jugador.

3. Zuri Hall (finales de 2022 – principios de 2023)

El último romance conocido de Travis antes de Taylor Swift fue con la presentadora de televisión, Zuri Hall. Su relación surgió a fines de 2022, cuando ella fue vista acompañándolo en su palco VIP durante un partido de los Kansas City Chiefs.

A diferencia de sus vínculos anteriores, esta relación se mantuvo mucho más discreta, con pocas apariciones públicas y escasa confirmación oficial. Se cree que el vínculo duró solo unos meses y terminó a principios de 2023, cuando Kelce confirmó públicamente que estaba soltero.

¿Cómo fue el anuncio de compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce?

El compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce ha capturado la atención mundial, no solo por la emotividad del momento, sino también por el lujo del entorno. La propuesta tuvo lugar en un jardín que incluyó más de 2 mil flores y una estructura floral de seis metros de altura, con un costo aproximado de 38 mil dólares.

La decoración combinó enredaderas, musgo, rosas de jardín, lirios y velas, logrando una atmósfera digna de un cuento romántico.

Además del jardín, el anillo de compromiso entregado por Kelce es una joya destacada. Creado en colaboración con la joyera Kindred Lübeck y la firma Artifex Fine Jewelry, presenta un diamante Old Mine de talla brillante y rectangular, inspirado en estilos antiguos. Expertos estiman su valor en medio millón de dólares.

La propuesta se llevó a cabo en el patio de la casa de Kelce y fue compartida en Instagram por la pareja el 26 de agosto. El mensaje que acompañó las fotos decía: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, sumando un toque de humor y complicidad al momento tan especial para ambos.