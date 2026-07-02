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Fecha y HORA EXACTA de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce; posibles invitados y más
¡La era Lover se volvió realidad! La boda más esperada del año está a punto de llevarse a cabo y aquí te contamos todos los detalles.
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Filtran la fecha y el lugar de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: ¡No será el 13 de junio!
¡No será el 13 de junio ni en Rhode Island! Las invitaciones a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce ya fueron enviadas y se ha filtrado la fecha y el lugar de la celebración.
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OFICIAL: La palabra "swiftie" es incorporada al diccionario en inglés, ¿qué significa?
Los fans de Taylor Swift están celebrando luego de que el nombre de su fandom fuera integrado a un diccionario
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Selena Gomez adelanta DETALLES de los planes de BODA de Taylor Swift y Travis Kelce
Selena Gomez rompe el silencio en el podcast de Benny Blanco y revela detalles inéditos sobre los planes de Taylor Swift y Travis Kelce para llegar al altar en 2026
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Taylor Swift EXPLOTA ante marca de colchones y almohadas; esta es la razón
Se está volviendo viral una situación en la que Taylor Swift busca frenar a una marca comercial, aquí te contamos la razón.
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¿Problemas en el paraíso? Travis Kelce llega al Super Bowl 2026 SIN Taylor Swift
El jugador de los Kansas City Chiefs encendió la conversación en redes sociales tras ser visto en el Super Bowl 2026 sin la compañía de su prometida, Taylor Swift
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Taylor Swift no irá al Super Bowl 2026: la razón por la que se ausentará por primera vez en 3 años
Taylor Swift no estaría en el Super Bowl 2026 y todo apunta a que la razón es más simple y más lógica de lo que parece, Te contamos todo slos detalles.
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Travis Kelce y Taylor Swift: el producto que NO puede FALTAR en la boda
¿Cuál es el invitado “imprescindible” en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce? El jugador de la NFL reveló importantes detalles de su recepción
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Taylor Swift estrena video musical de “Opalite” con Domhnall Gleeson, Cillian Murphy y más: estos son TODOS los cameos
Taylor Swift está de estreno con el lanzamiento de su nuevo video musical: Opalite, protagonizado por Domhnall Gleeson. Cillian Murphy, Lewis Capaldi y más también aparecen.
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¿Matrimonio en RIESGO? Taylor Swift y Travis Kelce podrían RETRASAR su boda por estos motivos
De acuerdo con una fuente Taylor Swift y Travis Kelce se han centrado en temas que no están relacionados con la planeación de su vida y tienen otras prioridades, aquí te contamos de qué se trata.
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