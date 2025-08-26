Taylor Swift y Travis Kelce: este fue el podcast clave en su historia de amor; ¿Dónde y cómo escucharlo?

Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar… Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso y el internet está a punto de explotar, pero justo antes de que eso suceda, te contaremos la vez en la que el jugador de los Kansas Chiefs “manifestó” su relación con la cantante en un podcast.

Fue durante una emisión del podcast “New Heights”, cuando el atleta dijo abiertamente que quería conocer a Swift en una de las fechas de la gira “The Eras Tour”, cuando se presentara en el Arrowhead Stadium de Kansas, la cual es casa de los Chiefs.

¿Qué importancia tuvo el podcast New Heights para la relación Taylor y Travis?

En una ocasión, el mismo Ala cerrada tres veces campeón del Super Bowl mencionó en este programa que intentó darle su número a Taylor durante su concierto en Kansas, pero que este no tuvo éxito, dejando en evidencia su descontento por no haberla podido conocer, aunque esta misma declaración llegaría a miles de personas, incluyendo a Swift.

Pocas semanas después de estas palabras de descontento, fue que se le vio de la mano con Taylor Swift, con quien finalmente se habría acercado tras sus esfuerzos hechos tanto en persona como en el podcast.

En las últimas semanas este proyecto se ha hecho mundialmente conocido por haber tenido en exclusiva a la poseedora de 14 premios Grammy, quien hizo el anuncio de su próximo disco “The Life of a Showgirl”, dejando así una gran marca en esta relación.

¿Qué es New Heights y cómo verlo?

New Heights es un podcast deportivo el cuál es presentado por los hermanos Jason y Travis Kelce, es producido por Wave Sports + Entertainment.

Cada miércoles estas figuras de la NFL transmiten en vivo e incluso el programa queda en la plataforma, aunque si lo tuyo es solamente escuchar, lo puedes reproducir por las plataformas de Spotify y AppleMusic, donde este par de figuras hablan sobre diversos temas de su entorno, cultura pop y entretenimiento.

Este proyecto inició el 8 de septiembre de 2022 en YouTube y a unas cuantas semanas de su lanzamiento, era el podcast deportivo más escuchado en Spotify y el tercero en las listas de podcasts deportivos de Apple.

El pasado 13 de agosto, la intérprete de “august” compartió detalles de su nuevo álbum de estudio “The Life of a Showgirl” en vivo, logrando la sintonía de 1.3 millones de espectadores en YouTube, aunque tuvo que terminar debido a un problema técnico.

Este episodio tuvo más de 10 millones de visitas en YouTube en menos de 24 horas, convirtiéndose en el episodio más visto del podcast.