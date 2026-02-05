inklusion logo Sitio accesible
Bad Bunny en el Super Bowl 2026: Ver EN VIVO y GRATIS la conferencia de prensa previo al medio tiempo del Súper Tazón HOY jueves 5 de febrero; declaraciones online y por internet del intérprete de Debí Tirar Más Fotos

No te pierdas EN VIVO todas las actualizaciones y noticias de la Conferencia de Prensa de Bad Bunny con Apple Music, ¿acaso sabremos quiénes son los invitados del 8 de febrero?

|Crédito: Apple Music
Escrito por:  Gabriela Reyes

Bad Bunny promete dar uno de los shows de Medio Tiempo más vistos de los últimos años, y después de haber ganado el Grammy como Mejor Álbum del Año, el originario de Puerto Rico muy posiblemente hará historia el próximo 8 de febrero en el Super Bowl 2026.

