“Batman Inicia” cumple 20 años y aquí te contamos 7 curiosidades que seguro no sabes

Muchas han sido las adaptaciones que ha tenido Batman a lo largo del tiempo, desde caricaturas, series y películas que a su manera han marcado a todos los seguidores del caballero de la noche. Entre ellas se encuentra la trilogía que dirigió Christopher Nolan, trilogía que inició con la icónica Batman Inicia, la película en la que vemos a Bruce Wayne viajar por el mundo y entrenar hasta convertirse en Batman, y regresar a Gotham para consolidar su papel como el protector de la ciudad.

Batman Inicia: Todo el Reparto

Esta primera entrega de Nolan se convirtió a lo largo del tiempo como un clásico de clásicos dentro del universo de DC y dentro de todas aquellas adaptaciones que ha tenido el superhéroe. Batman Inicia, así como las dos secuelas que le siguen, contó con un reparto impresionante:



Christian Bale como Bruce Wayne / Batman

Michael Caine como Alfred Pennyworth

Liam Neeson como Henri Ducard / Ra’s al Ghul

Katie Holmes como Rachel Dawes

Gary Oldman como James Gordon

Cillian Murphy como Dr. Jonathan Crane / El Espantapájaros

Morgan Freeman como Lucius Fox

Tom Wilkinson como Carmine Falcone

Ken Watanabe como el falso Ra’s al Ghul

Rutger Hauer como William Earle

7 Curiosidades de Batman Inicia

1. Christian Bale y su extremo cambio físico

Antes de interpretar a Batman, Christian Bale habría participado en El Maquinista, y estaba muy por debajo del peso ideal del que debía tener para ser el caballero de la noche. Pasó de pesar 55 kilos a casi 100 en tan solo seis meses, gracias a un intenso régimen alimenticio y mucho mucho entrenamiento.

2. ¿Cillian Murphy iba a ser Batman?

Originalmente el actor Cillian Murphy audicionó para interpretar a Batman, y si bien el papel no fue para él, Nolan quedó bastante sorprendido con sus dotes de actuación, razón por la cual decidió darle el papel antagónico de la entrega: el Dr. Jonathan Crane.

3. El Batimóvil fue diseñado desde cero

El famoso coche de Batman fue creado desde cero, se hicieron cuatro coches completamente funcionales que podían alcanzar alrededor de 100 kilómetros por hora, tenía casi 3 metros de ancho y 5 de largo.

4. Gotham era real

Sabemos bien que a Nolan le gusta hacer las cosas en grande, así que mandó a construir una buena parte de Ciudad Gótica en los estudios Cardington de Inglaterra, para darle más profundidad a las escenas y claramente emerger a los actores en estos escenarios tan oscuros.

5. Blade Runner y The French Connection: la inspiración

Queriendo darle un tono mucho más misterioso y oscuro, Christopher Nolan estudió diferentes películas de thrillers policíacos y cine noir, como Blade Runner y The French Connection, para darle la estética y el tono de lo que ahora conocemos como Batman Inicia.

6. Así despistaron a la prensa

Considerada una práctica común en Hollywood para que la prensa no se entere de los próximos proyectos de grandes cadenas del cine, los guiones no suelen tener el nombre real de la película que se está grabando. Tal fue el caso de Batman Inicia, quien mantuvo por mucho tiempo el título de The Intimidation Game.

7. Mucha pero mucha claustrofobia

Sabemos que el traje de Batman no es precisamente el más cómodo de todos los superhéroes. Por esta razón Christian Bale sufría de muchísima claustrofobia cada vez que usaba la máscara de su personaje, y tuvo que trabajar muy directamente con el equipo de vestuario, siendo al final una de las razones por las que su Batman es como es, ya que la incomodidad terminó por aportarle más personalidad a su Bruce Wayne.

¿Cuándo y dónde ver la Trilogía de Batman el Caballero de la Noche?

