Este es el cast CONFIRMADO para la nueva serie de Tomb Raider, ¿quiénes son y cuál es la fecha de estreno?

Después de muchos rumores respecto al cast que se estaría integrando a la nueva serie de Tomb Raider por fin tenemos la confirmación OFICIAL de los actores y actrices quienes estarán en esta entrega de Lara Croft. A través de las redes sociales oficiales de Tomb Raider se confirmó que estos son los actores que se unirán a Sophie Turner en una nueva aventura:



Martin Bobb-Semple

Sigourney Weaver

Jason Isaacs

Jack Bannon

John Heffernan

Bill Paterson

Paterson Joseph

Sasha Luss

Juliette Motamed

Celia Imrie

August Wittgenstein

¿Quién será quién en la serie de Tomb Raider?

Como se sabe ya desde hace meses la actriz Sophie Turner interpretará a la protagonista de la serie: Lara Croft. Pero si no sabes qué papel interpretará el nuevo cast confirmado, aquí te lo presentamos, pues según esta información filtrada cada uno de ellos tendrá roles importantes y específicos.

Martin Bobb-Semple será Zip, aliado tecnológico de Lara Croft. Jason Isaacs será Atlas DeMornay, el tío de Lara Croft. Bill Paterson es Winston, el mayordomo de la familia Croft. Estos tres papeles son completamente canon y sacados de la misma saga de videojuegos.

Mientras que los nuevos papeles originales para la serie de Tomb Raider serán: Sigourney Weaver como Evelyn Wallis, una mujer poderosa que buscará explotar los talentos de Lara Croft. Sasha Luss será Sasha, una nueva adversaria de Lara. Jack Bannon es Gerry, el piloto personal de Lara. John Heffernan como David, un funcionario de gobierno. Celia Imrie como Francine, una ejecutiva del museo británico. Paterson Joseph es Thomas Warner, un oficial. Juliete Motamed es Georgia, un curador del museo británico, y August Wittgenstein es Lukas, alguien que comparte pasado con Lara Croft.

¿Cuándo se estrena la serie de Tomb Raider y dónde se va a poder ver?

La serie de Tomb Raider se podrá ver a través de Prime Video, y hasta el momento no contamos con una fecha aproximada de cuándo es que se va a estrenar, pues se espera que la producción inicie apenas este enero del 2026.