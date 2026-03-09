No te pierdas las palabras de Jorge Valdano, la leyenda del futbol que levantó la Copa Mundial de la FIFA en 1986, quien nos compartió TODO lo que hay que saber para conocer el próximo equipo campeón

Acompaña a la leyenda del fútbol Jorge Valdano quien fue campeón de la Copa Mundial de la FIFA en 1986 con se Selección Argentina y que en esta ocasión nos ha compartido lo que necesita un equipo para ser campeón.

¡Prepárate para nuestra cobertura la cuál contará con un gran equipo de periodistas, analistas, exfutbolistas y lo mejor del entretenimiento solo aquí en TV Azteca, el canal del Mundial!