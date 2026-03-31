Así era el mundo la última vez que México y Bélgica se enfrentaron en un partido de la Copa del Mundo

Este martes, 31 de marzo, México se enfrenta ante Bélgica en un amistoso internacional. La última vez que ambas selecciones se enfrentaron en un partido de la Copa del Mundo fue hace más de dos décadas: en 1998. Así era el mundo la última vez México y Bélgica se vieron las caras en el escenario más grande del fútbol. No te pierdas el partido de hoy por Azteca Deportes.