Así suena Carín León en canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026

¡La fiebre mundialera ya está aquí! A escasos 86 días de que dé inicio la Copa Mundial de la FIFA 2026, la institución ha revelado un breve teaser con la primera canción oficial del torneo: “Lighter”, interpretada por Carín León y Jelly Roll; quienes representan a dos de las naciones sedes: México y Estados Unidos. El sencillo también está producido por el artista canadiense Cirkut, quien completa el trío de sedes.

¿Cuándo se estrena la canción oficial de Carín León para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El primer sencillo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 estará disponible a partir del próximo viernes, 20 de marzo, aunque ya se puede pre-guardar en diversas plataformas digitales. A continuación, te compartimos el primer teaser del ya esperado sencillo:

The first song of the Official FIFA World Cup 2026™ Album, Lighter, by @JellyRoll615 and Carín León drops this Friday. Pre-Save now. pic.twitter.com/MmDr11FDqK — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 17, 2026

Si bien este primer teaser dura escasos 15 segundos, la canción ya ha generado bastante expectativa; pues se trata de uno de los crossovers más inesperados en la industria musical. Por su lado, Carín León es una de las estrellas más destacadas en el regional mexicano, con éxitos como “La Boda del Huitlacoche” y “Según Quién”, mientras que Jelly Roll es un cantante y rapero estadounidense que ha destacado en la industria por mezclar géneros como el country, el soul y el hip-hop.

FIFA lanzará un álbum musical para la Copa del Mundo 2026

A diferencia de torneos anteriores, este año, la FIFA ha optado por un proyecto más ambicioso. Según confirmó su presidente Gianni Infantino, a través de un video publicado vía Instagram, el Mundial de 2026 no sólo contará con una canción oficial, sino con todo un álbum musical. Esto, con el objetivo de integrar diversas voces, estilos y cultura en un mismo repertorio sonoro.

"¡El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 creará magia al unir el fútbol y la música para unir al mundo!”, escribió el presidente de la FIFA. “Estrellas consagradas y nuevas voces que representan diferentes estilos y culturas de todo el mundo colaboran para crear un ritmo global que rinda homenaje a nuestro hermoso deporte. ¡Estén atentos, el primer sencillo estará disponible este viernes, 20 de marzo de 2026!", agregó.

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