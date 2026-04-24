Inicia la cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el equipo de Azteca 7 se prepara con las mejores personalidades de la TV y el internet

¿Estás listo para la Copa Mundial de la FIFA 2026? ¡Pues nosotros sí y todo el equipo de TV Azteca ya espera con ansias este torneo de fútbol que eclipsará a todo el mundo en pocos días!

Acompaña a Andy Sola, Alex Tienda y Moni Basila en el detrás de cámaras de lo que ha sido la preparación de nuestro gran equipo lleno de grandes personalidades que llevarán lo mejor del futbol a tu hogar a menos de 50 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA que tendrá a México, Estados Unidos y Canadá como sedes.