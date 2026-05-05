El otro negocio que tenía Eduardo Lamazón, uno de los íconos más grandes del boxeo

Este lunes se dio a conocer el triste fallecimiento de Eduardo Lamazón a los 69 años de edad, una de las personalidades más grandes del mundo del boxeo, quien dejó una gran huella en la televisión mexicana y sobre todo de TV Azteca Deportes, donde semana a semana entregó relatos para la eternidad.

Si algo caracterizó a “Don Lama, Lama, Lamita” fue la pasión con la que llevó a cada uno de nuestros hogares lo que se vivía dentro del cuadrilátero, siendo testigo de momentos históricos dentro del boxeo, deporte que nos hizo disfrutar en cada emisión de Box Azteca.

Además del relato del pugilato, eventualmente hubieron más cosas que apasionaron a “Don Lama”, uno de estos fue su negocio llamado “Mi Viejo”, un restaurante que por muchos años se volvió un punto íntimo y de gran sazón en Polanco.

¿Qué pasó con el restaurante de Eduardo Lamazón “Mi Viejo”?

Hace varios años que este mítico restaurante cerró sus puertas de manera definitiva tras muchos años siendo uno de los puntos de la ciudad que traían a nuestro país un pequeño rincón de la gastronomía Argentina, país de origen del comentarista.

Fue en el año de 1999 que este mítico lugar cerró de manera definitiva, dejando más de una década de momentos que han trascendido en el mundo del entretenimiento, siendo incluso que en este lugar que se presume que nuestro querido Christian Martinoli le puso el apodo de “Don Lama, Lama, Lamita” a Eduardo Lamazón.

Este mítico restaurante que se caracterizaba por sus cortes de carne se encontraba en la calle Hegel #406, en el barrio de Polanco, donde entre la década de los 80's y 90's recibió a grandes personalidades.

¿De qué murió Eduardo Lamazón?

De momento el circulo cercano del querido comentarista no ha compartido de manera pública cuáles fueron las causas de la muerte, aunque se especula que habría tenido complicaciones de salud graves en las últimas semanas.

Se espera que en los siguientes días se de a conocer mayor detalle de esta triste partida que conmocionó al mundo del entretenimiento y del deporte.