¿El KPop estará presente en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026? Esto es lo que se sabe sobre el acto de LISA

Desde hace meses, la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dado mucho de qué hablar, pues además de ser uno de los eventos deportivos más esperados de la década, todo lo que implica este torneo de fútbol que acapara los ojos del mundo entero por el ambiente de unión que este genera.

Uno de los primeros detalles que ha dado de qué hablar es sobre el artista que será el encargado de presentarse en la ceremonia inaugural, donde ya se ha filtrado que durante el torneo podríamos ver a LISA de BLACKPINK, siendo el KPop un género en ascenso como cuando Jungkook estuvo en 2022, por lo que este evento que ha generado mucha incertidumbre debido a que esta edición tendrá a tres países como sede, dividiendo las posibilidades de las presentaciones.

¿Qué artistas estarán en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Uno de los detalles que es importante a tomar en cuenta es que se ha especulado que habrá tres ceremonias en separado (una por cada país sede), con lo que se podría esperar algunos artistas como:

México



Maná

Alejandro Fernández

Belinda, Los Ángeles Azules y Tyla



Estados Unidos



Katy Perry

Future

Sanjoy



Canadá



Michael Bublé

Alanis Morissette

Alessia Cara



¿Qué más artistas estarán presentándose en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Es importante que sepas que esos serán únicamente los show de inauguración, pues presuntamente se habría filtrado que la organización contaría con LISA de BLACKPINK, así como J Balvin, Anitta, Danny Ocean, Vegedream, Jessie Reyez y Nora Fatehi dentro de los artistas que estarían presentándose a lo largo del torneo. (Podría ser en la clausura junto a Coldplay).

El K-Pop se hace presente en la Ceremonia de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Justo como fue en la edición de 2022 celebrada en Qatar cuando vimos a Jungkook presentarse en la ceremonia inicial, lo que ha dejado ver el alcance que el KPop ha tenido a través de los años en este torneo que es el más visto de todo el mundo.