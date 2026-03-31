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Imponentes y con un gran valor de mercado: Esto es lo que ganan las estrellas de la Selección de Bélgica

¿Marcará la diferencia? Estos son los sueldos que ganan las estrellas de la Selección de Bélgica:

Este martes la Selección Nacional de México se estará enfrentando en un partido amistoso a su similar de Bélgica, equipo lleno de estrellas de talla mundial quienes tienen algunos de los sueldos más altos de todo el mundo.
¡No te pierdas a través de la señal de Ateca 7 este partido amistoso que servirá como preparativo rumbo a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 en punto de las 6:50 pm!

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