¡A ahorrar! Estos son los precios de las bebidas y alimentos del Estadio Banorte de cara a su inauguración en el partido de México vs Portugal

A unos días del partido inaugural del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), donde la Selección Nacional de México se medirá ante Portugal, se han revelado los nuevos precios de algunos de los alimentos que llegarán a este inmueble como “una nueva normalidad”, de cara al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde este será sede.

Si bien, se puede decir que estos precios son una prueba para esta inauguración, lo más probable es que se mantengan de ahora en adelante, siendo este uno de los estadios más modernos de toda Latinoamérica, por lo que los fanáticos deberán de hacerse a la idea tras la filtración de la lista de precios.

¿Cuánto cuestan los alimentos en el Estadio Banorte?

De acuerdo con la lista de precios filtrada, las bebidas y alimentos que puedes consumir serán relativamente variadas y tendrán los siguientes costos:



Snacks:

Papas: $120

Rin: $120

Palomitas: $120



Comida local:

Tacos de cochinita:$150

Tacos al pastor: $230

Taco de bistec: $230

Burrito de pastor: $230

Burrito de res: $230

Tacos campechanos (3 piezas): $150

Tacos de arrachera (2 piezas): $200

Esquite tradicional: $110

Tostiesquite: $140

Machetes: $250



Comida internacional:

Sándwich Rib Eye: $220

Pizza Peperoni: $130

Pizza Hawaiana: $130

Chicken Bake: $240

Sándwich Pulled Pork: $215

Sándwich Porkbelly: $215

Hot-Dog Tradicional: $180

Hot-Dog Internacional: $200

Subway Italiano: $160

Subway Pechuga de Pavo: $160



Postres y saludable

Marquesitas: $120

Galletas: $120

Fit Sándwich: $150

Smoothie: $120



Bebidas

Cerveza Corona

Michelada

Azulito con Alcohol: $190

Azulito sin Alcohol: $120

Vaso Michelado: $80

Coca-Cola

Refresco Sabor

Agua Mineral

Jugo del Valle

Agua Natural

Schweppes Agua Tónica

Schweppes Limón



Paquetes

Cervezas (6 piezas): $600

Refresco (6 piezas): $360

¿Cuándo y dónde ver el partido inaugural del Estadio Banorte de México vs Portugal?

El tan esperado partido de México vs Portugal se llevará a cabo este próximo sábado 28 de marzo en punto de las 6:50 pm y puedes seguir la transmisión a través de Azteca 7 y nuestro sitio web, donde el El Canal del Mundial se encargará de llevar hasta tu hogar la mejor cobertura previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Si bien, la baja de Cristiano Ronaldo para este encuentro ha generado reacciones tristes, se espera un gran partido de preparación rumbo al torneo de fútbol que eclipsará al planeta durante este año.