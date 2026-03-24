¡A ahorrar! Estos son los precios de las bebidas y alimentos del Estadio Banorte de cara a su inauguración en el partido de México vs Portugal
¿Vas al partido de inauguración de México vs Portugal o piensas ir seguido al Estadio Banorte? Estos serían los nuevos precios de los alimentos y bebidas:
A unos días del partido inaugural del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), donde la Selección Nacional de México se medirá ante Portugal, se han revelado los nuevos precios de algunos de los alimentos que llegarán a este inmueble como “una nueva normalidad”, de cara al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde este será sede.
Si bien, se puede decir que estos precios son una prueba para esta inauguración, lo más probable es que se mantengan de ahora en adelante, siendo este uno de los estadios más modernos de toda Latinoamérica, por lo que los fanáticos deberán de hacerse a la idea tras la filtración de la lista de precios.
¿Cuánto cuestan los alimentos en el Estadio Banorte?
De acuerdo con la lista de precios filtrada, las bebidas y alimentos que puedes consumir serán relativamente variadas y tendrán los siguientes costos:
- Snacks:
Papas: $120
Rin: $120
Palomitas: $120
- Comida local:
Tacos de cochinita:$150
Tacos al pastor: $230
Taco de bistec: $230
Burrito de pastor: $230
Burrito de res: $230
Tacos campechanos (3 piezas): $150
Tacos de arrachera (2 piezas): $200
Esquite tradicional: $110
Tostiesquite: $140
Machetes: $250
- Comida internacional:
Sándwich Rib Eye: $220
Pizza Peperoni: $130
Pizza Hawaiana: $130
Chicken Bake: $240
Sándwich Pulled Pork: $215
Sándwich Porkbelly: $215
Hot-Dog Tradicional: $180
Hot-Dog Internacional: $200
Subway Italiano: $160
Subway Pechuga de Pavo: $160
- Postres y saludable
Marquesitas: $120
Galletas: $120
Fit Sándwich: $150
Smoothie: $120
- Bebidas
Cerveza Corona
Michelada
Azulito con Alcohol: $190
Azulito sin Alcohol: $120
Vaso Michelado: $80
Coca-Cola
Refresco Sabor
Agua Mineral
Jugo del Valle
Agua Natural
Schweppes Agua Tónica
Schweppes Limón
- Paquetes
Cervezas (6 piezas): $600
Refresco (6 piezas): $360
¿Cuándo y dónde ver el partido inaugural del Estadio Banorte de México vs Portugal?
El tan esperado partido de México vs Portugal se llevará a cabo este próximo sábado 28 de marzo en punto de las 6:50 pm y puedes seguir la transmisión a través de Azteca 7 y nuestro sitio web, donde el El Canal del Mundial se encargará de llevar hasta tu hogar la mejor cobertura previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Si bien, la baja de Cristiano Ronaldo para este encuentro ha generado reacciones tristes, se espera un gran partido de preparación rumbo al torneo de fútbol que eclipsará al planeta durante este año.