Kristal Silva se sincera rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™️: elige a Jorge Campos, los tacos y ver campeón a México

En la sección “¿Qué prefieres?”, Kristal Silva compartió sus elecciones más futboleras rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ La conductora aseguró que prefiere ver a México levantar la copa antes que cualquier otra experiencia, eligió a Jorge Campos sobre Guillermo Ochoa, a Hugo Sánchez sobre Rafael Márquez y confesó que siempre escogerá los tacos antes que la pizza.