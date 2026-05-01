Rafael Ayala nos invita a la imperdible función de box de este sábado 02 de mayo directamente EN VIVO a través de la señal de Azteca 7

Nuestro querido Rafa Ayala nos invita a NO perdernos la función de Box que habrá este sábado 02 de mayo pues se trata de un evento que se posiciona como uno de los mejores fines de semana del año en cuanto al pugilato.

Este sábado sí o sí se van a unificar los títulos mundiales de Peso Crucero de la AMB y OMB cuando se enfrente Gilberto “Zurdo” Ramírez vs David “El Monstruo” Benavidez.

Además se estará midiendo Jaime Munguía vs Armando “El Toro” Reséndiz en una pelea de peso mediano/supermediano.

La cita es este sábado 02 de mayo en punto de las 9:00 pm a través de la señal de Azteca 7, Box Azteca, la casa del boxeo.